صور.. وزير الشباب: مصر لديها بنية رياضية متميزة بجميع المحافظات

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وتابع وزير الشباب الحالة الإنشائية للصالة المغطاة الموجودة بالمركز الدولى للتنمية الرياضية، والمدرجات والمرافق والمكونات الإنشائية الملحقة بالصالة، واستعدادها التام لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية بالبحر الأحمر.
كما توجه الدكتور أشرف صبحى ،عقب ذلك، إلى المدينة الشبابية بالغردقة إذ شهد الموقع العام ومنطقة الاستقبال، وغرف الإقامة، وكل التجهيزات ومستلزمات التشغيل المتوفرة بالمدينة، والتى تستقبل الشباب المشاركين فى برامج وأنشطة الوزارة.
وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة الدورية لواقع البنية التحتية بالمنشآت الشبابية والرياضية فى كل أنحاء الجمهورية، ورصد دورى لعمليات التشغيل بها، والاحتياجات المطلوبة من صيانة أو رفع كفاءة للحفاظ عليها، وحرصا على قيامها بتقديم الخدمات التى للنشء والشباب على أكمل وجه.
وأشار الوزير أن مصر لديها بنية رياضية شبابية متميزة منتشرة فى جميع المحافظات من أندية ومراكز شباب ومدن رياضية وشبابية وصالات مغطاة ومراكز تعليم مدنى ومنتديات شبابية، لافتاً أن تلك المنشآت تهدف إلى خدمة الشباب فى إقامة الأنشطة الرياضية والشبابية والثقافية والفنية والاجتماعية بها، وأنه يتم متابعة الأنشطة المقدمة بها، وتوجيه المسؤولين بها لتكثيفها، وتلبية احتياجات الأعضاء من برامج ومشروعات.
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