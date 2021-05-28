رئيس جمهورية غينيا بيساو يعرب عن تقديره الشديد لمصر قيادة وشعبا

جدة - نرمين السيد - وطلب الرئيس "إمبالو" من السفير المليجى نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتقديره للقائه مع الرئيس خلال زيارته إلى القاهرة فى مطلع مارس الماضى.

وأكد رئيس غينيا بيساو على تقديره وامتنانه الشديد لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً للدعم الذى تقدمه لغينيا بيساو فى مجالات دعم القدرات البشرية واللوجستية.

وقد قام السفير المليجى بتسليم سكرتير عام رئاسة الجمهورية فى غينيا بيساو مجموعة من أجهزة الحاسب الآلى المكتبية والمحمولة التى تم إرسالها من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

وأكد السفير المليجى أن مصر عازمة على استمرار العمل على تطوير وتعزيز علاقاتها مع غينيا بيساو فى شتى المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، وأنها تسعى من خلال الدورات التدريبية المختلفة التى تنظمها الوكالة المصرية والجهات المصرية الأخرى، وكذلك من خلال المساعدات الفنية واللوجيتسية المختلفة، إلى تعزيز وتنمية القدرات البشرية واللوجستية فى إفريقيا، إيماناً منها بأهمية علاقاتها بالدول الإفريقية وبالعمل الأفريقى المشترك.