فيديو.. مختار جمعة: مفتاح السعادة الحقيقية هو الرضا بما قسم الله

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا شك أن السعادة قد يكون لها مفاتيح كثيرة، إذ يراها بعض الناس متجسدة فى نعمة الصحة، وآخر فى المال، وثالث فى الولد، ورابع فى الجاه والسلطان.





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