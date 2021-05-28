النائبة ألفت المزلاوى: زيارة السيسى إلى جيبوتى تحمل بعدا سياسيا وتكتيكا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة ألفت المزلاوى عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى جيبوتى لها أهميتها البالغة، وتحمل بعدا سياسيا وأمنيا وتكتيكا، فجيبوتى دولة لها حضورها المهم نظرا لموقعها على البحر الأحمر وبها عدد من القواعد العسكرية، ولديها موقف من سد النهضة والملء الثانى تنحاز فيه إلى مصر.





وأوضحت المزلاوى، أن جيبوتى ترى أن مصر من حقها الدفاع عن مستقبلها المائى، مؤكدة أن جيبوتى تمتلك فرص كبيرة فى الاستثمار والتجارة. وأضافت أن زيارة الرئيس السيسى التاريخية لجيبوتى سيكون لها أثرا بالغا لما تستهدفه مصر، وما ستشهده منطقة شرق إفريقيا و القرن الإفريقى من أحداث فى المستقبل. وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاع أن يعيد مصر إلى إفريقيا، فسارع بزيارة 3 دول إفريقية فى الـ 100 يوم الأولى من حكمه، وقدم دعم مصر الكامل للاتحاد الإفريقى ومنظمة الوحدة الإفريقية ووجّه بفتح الجامعات المصرية لتزيد من استقبال البعثات التعليمية لطلابها وتقديم التسهيلات والخصومات وتأمين معيشتهم، وأمر بإعادة التفعيل المؤثر لسفارتنا فى العواصم الإفريقية، ودعا رجال الأعمال للذهاب للاستثمار هناك، وحرك القوافل الطبية والمساعدات الإنسانية وقوى مصر الناعمة للم الشمل الإفريقى وعودة مصر إلى الحاضنة الأم التى منها ينهمر الخير وإليها الانتماء والتاريخ.

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