فيديو.. وزير الأوقاف يوضح فضائل الصلاة والسلام على النبى

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة فى فيديو نشر على قناته الرسمية بموقع "يوتويب" أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترفع الدرجات وتحط الخطايا والسيئات عن المسلم.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى على واحدة، صلى الله عليه عشرا"، كما قال النبى الكريم: "إنّ الله أعطى ملكاً من الملائكة أسماع الخلق، فهو قائم على قبرى إلى يوم القيامة، لا يصلى علىَّ أحد صلاة إلا سمّاه باسمه واسم أبيه، وقال: يا محمّد صلّى عليك فلان بن فلان، وقد ضمن لى ربّى تبارك وتعالى أن أردّ عليه بكلّ صلاة عشرا".



وذكر وزير الأوقاف حديث النبى الكريم الذى قال فيه: " إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَى، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلاَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا الله لِى الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِى الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ له الشَّفَاعَةُ".