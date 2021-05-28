صور.. وزير الأوقاف: مسجد المؤيد شيخ صفحة مشرفة من صفحات الحضارة المصرية

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وخالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الجمعة خطبة الجمعة بمسجد مؤيد شيخ، وأدى خطبة الجمعة الشيخ يسرى عزام عن الدروس المستفادة من يوم أحد.





وأكد وزير الأوقاف فى حديث للتليفزيون المصرى عقب صلاة الجمعة أن مسجد "المؤيد شيخ" صفحة مشرفة من صفحات الحضارة المصرية العريقة والتاريخ المصرى العظيم، وأن الدولة المصرية فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، معنية بالحفاظ على تاريخها وحضارتها عنايتها ببناء حاضرها ومستقبلها بتوازن حكيم.

وبين وزير الأوقاف أنه على الرغم من افتتاح وزارة الأوقاف اليوم لسبعة عشر مسجدًا إلا أنها حرصت على نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد "المؤيد شيخ" للتأكيد على الاهتمام بعمق مصر الحضارى العظيم، وحرصها الشديد على العناية به والحفاظ عليه، إذ تمتلك مصر كنوزًا أثرية وحضارية يفخر بها كل مصرى.

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