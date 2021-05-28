/632799/موقف-حازم-إمام-ومروان-حمدي-من-مباراة-الزمالك-والجونة

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء برئاسة الدكتور محمد أسامة، خضوع الثنائي حازم إمام ومران حمدي لفحوصات طبية اليوم الجمعة في معسكر الفريق بالجونة بعد خروجه مصابا من مباراة الإسماعيلي في كأس مصر.

وتعرض حازم إمام لإصابة في العضلة الأمامية خلال مباراة الإسماعيلي بالأمس في دور الستة عشر لكأس مصر، كما تعرض مروان حمدي لإصابة بكدمة في أنكل القدم.

موقف إصابة حازم إمام في الزمالك

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق صباح اليوم الجمعة بالجونة، استعدادا للقاء الجونة المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة والعشرون لمسابقة الدوري الممتاز بعد الفوز على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في بطولة كأس مصر.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد

خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي

خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك في كأس مصر

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.