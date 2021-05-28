/632800/تعرف-على-سبب-سفر-فرجاني-ساسي-و-بن-شرقي-قبل-مباراة-الجونة

كشف الدكتور منتصر الرملاوي رئيس الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم سيغادران القاهرة غدا السبت بعد خوض مباراة الإسماعيلي في دور الـ 16 من كأس مصر.

وأكد الرملاوي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الثنائي سيغادران القاهرة غدا السبت، للانضمام إلى معسكر منتخبي تونس والمغرب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

غياب الثنائي فرجاني ساسي واشرف بن شرقي

ووأضح أن الجهاز الفني وافق على سفر الثنائي للإنضمام لمنتخبات بلادهم غدا السبت بعد تأكد غيابهما عن مباراة الجونة في بطولة الدوري بسبب الإيقاف بعد حصولهم على الإنذار الثالث لفرجاني ساسي و الطرد لأشرف بن شرقي .

وأشار إلى أن سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأبيض سيغادر القاهرة يوم ١ يونيو المقبل تمهيدا لانضمامه لمعسكر منتخب تونس، وذلك عقب خوض اللاعب لمواجهة الجونة المقرر لها الأحد المقبل في الدوري الممتاز ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد

خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي

خط الهجوم: الجزيري

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك في كأس مصر

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.