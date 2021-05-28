/632804/أبرزهم-الطيب-ودراجي-معلقين-مباراة-الأهلي-ونهضة-بركان-بالسوبر-الإفريقي

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام نهضة بركان المغربي في إطار مواجهات السوبر الإفريقي في المباراة التي تقام بين الفريقين في تمام السادسة من مساء الجمعة المقبلة ، ويسعي المارد الأحمر لإضافة السوبر السابع في خزينته بعد الفوز في ست مناسبات من قبل بالبطولة، ويستعرض دوت الخليج معلقين مباراة الأهلي ونهضة بركان.

معلقين مباراة الأهلي و نهضة بركان بالسوبر الإفريقي

أعلنت ثلاث قنوات بشكل رسمي عن نقلها لمباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي لكرة القدم وهما: beIN Sports 1 HD Premium ، Alkass Six HD ، Alkass Three HD ، بالإضافة للمنصة beIN Sports Connect للمباراة التي تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم .

ومن المقرر أن يكون معلق المباراة هو حفيظ دراجي علي القناة الصوتية الأولي والمباراة ستكون عبر beIN Sports 1 HD Premium بينما يعلق أحمد الطيب المعلق المصري على قناة Alkass Three HD ، على أن يتولى المغربي خالد الحدي مسئولية التعليق عبر قناة Alkass Six HD.

وستلعب المباراة بين الأهلي ونهضة بركان المغربي على ستاد حمد الجاسم ملعب”السد” بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة في تمام السادسة مساء وسط حضور جماهيري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان بالسوبر الإفريقي

فريق نهضة بركان الذي يتواجد في السوبر للمرة الأولي يسعي لتكرار انجاز مواطنه الرجاء بالفوز بالبطولة في موسم 2019 .

بينما يأمل النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة بعدد 6 مرات في تعزيز الرقم القياسي الخاص به وخطف اللقب السابع في مباراة الجمعة أمام النهضة البركانية في العاصمة قطر

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان

قائمة الأهلي لمباراة نهضة بركان: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

التشكيل المتوقع للأهلي في نهائي السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – على معلول - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات - صلاح محسن.

التشكيل المتوقع لنهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى: زهير لعروبي

في خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي

في خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير

في خط الهجوم: محسن ياجور.