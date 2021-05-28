التشعيب في الثانوية العامة 2022..حملة هجومية لأولياء الأمور

/632805/التشعيب-في-الثانوية-العامة-2022حملة-هجومية-لأولياء-الأمور

التشعيب في الثانوية العامة 2022، بات من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الماضية، بعد انتشار العديد من الأقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تشير إلى إلغاء التشعيب، ما أثار حالة من الجدل الواسعة بين أولياء الأمور منذ ذلك الحين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل التشعيب في الثانوية العامة 2022، بعدما تسائل العديد من أولياء الأمور والطلاب عن مصيرهم العام الدراسي الجديد.

التشعيب في الثانوية العامة 2022

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المنظومة الجديدة للثانوية العامة تتضمن إلغاء شعبتى علمي رياضة، وعلمي علوم، ليكون الاختيار بين الأدبي والعلمي فقط، ليتم العمل بها بداية من العام المقبل 2022.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موضوع التشعيب في الثانوية العامة، لازال قيد البحث.

وخرج وزير التربية والتعليم، ليرد على الأسئلة التي ترددت بين أولياء الأمور بشأن إلغاء التشعيب في "العلمي"، على أن يكون علمي وأدبي فقط بدءًا من العام المقبل، أنه لم يحسم من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات، والأمور تظل على ما هى عليه حتى إصدار قرار نهائي.

أولياء الأمور تهاجم وزارة التربية والتعليم بسبب تشعيب الثانوية العامة

انطلقت حملة هجومية بين أولياء الأمور، خلال الفترة الماضية، بسبب إلغاء تشعيب الثانوية العامة الذي من شأنه أن يعسر على الطلاب عملية الاستذكار، في تلك المرحلة التي تشهد ضغط نفسي وعصبي من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

وطالب أولياء الأمور، وزير التربية والتعليم، التراجع عن ذلك القرار الذي سيصعب على أبنائهم الدراسة، حيث يشكل عبىء جسيم عليهم في تلك المرحلة.

الجدير بالذكر، أن بدأت أولى الاستعدادت لتجهيز لجان النظام والمراقبة على الامتحانات وكذلك تجهيز أرقام الجلوس استعدادًا لتسليمها للطلاب الذين يؤدون الامتحانات ورقيًا لمعرفة لجانهم وذلك بالتنسيق بين لجان النظام والمراقبة "الكنترولات" والإدارات التعليمية حيث تتابع الكنترولات مع الإدارات تسليمها للطلاب والتأكد من أن جميع الطلاب تسلموا بطاقات أرقام الجلوس لدخول لجان الامتحانات بها.