/632806/وكيل-دينية-الشيوخ-مصر-فرضت-دورها-الريادى على-الساحة-السياسية-الدولية

قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن الدور الريادي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مختلف الأصعدة في وقت أزمات واضطرابات تشهدها المنطقة جعل العالم أجمع يشهد بدور وقرارات الدولة المصرية وتدخلها بشكل مباشر في أزمات من شأنها تجعل منطقة الشرق الأوسط في اضطرابات حذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاباته ورسائل المباشرة.

نادر نسيم يشيد بإدارة القيادة السياسية للملف الخارجي

وأشار وكيل دينية الشيوخ، النائب نادر نسيم، إلى أن مانراه من قضايا تعمل عليها الدولة المصرية بحكمة قائد يتدخل مباشرة في حل أزمات تواجه الدولة يؤكد علي مكانة وثقل مصر ودورها الريادى والأساسى والمحورى على الساحة السياسية الدولية بعد وقف إطلاق النار في غزة واتخاذ قرار إعمارها بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار.

نادر نسيم: السيسي يقود مصر للأمام

وتابع:” بجانب تغير مفهوم من موقف قوة لسياسة خارجية يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي ودبلوماسية وكافة مؤسسات الدولة المصرية من مجلسي الشيوخ والنواب والأزهر والكنيسة.

وأكد عضو مجلسس الشيوخ، نادر نسيم، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لدولة جيبوتي ومن قبلها لأكثر من دولة أفريقية بجانب الدور المحوري والرئيسي لنا في المنطقة واهتمام الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم وتعزيز قرارات ومواقف مصر تجاه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ولاسيما في ملف أزمة سد النهضة والتعنت الموقف الاثيوبي للمفاوضات قبل عملية الملء الثاني للسد واتخاذ الدولة المصرية لكافة الإجراءات التي تدين الجانب الاثيوبي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ نادر نسيم، علي أن كل هذه الأزمات تمس أمننا القومي مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تتمتع بحكمة في إدارة الأمور.