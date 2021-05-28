حسن الرداد وإيمي في زيارة للراحل سمير غانم بالمقابر.. صورة

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حرص كلًا من الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم بزيارة قبر الفنان الراحل سمير غانم بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر في أول جمعة تمر على وفاته.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة عائلة الراحل سمير غانم له في المقابر، بعد وفاته بأسبوع واحد، حيث ظهر شقيقه مع حسن الرداد وايمي سمير غانم.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم في المقابر

استقبلت مقابر الوفاء والأمل، صباح اليوم الجمعة، عائلة الفنان سمير غانم، وكان أشقائه أول الحاضرين كما تواجد عدد من محبيه وأصدقائه.

أظهرت الصور التي تم التقاطها للزيارة، ارتداء حسن وايمي ملابس ملونة، حيث كان قد أكد الإعلامي رامي رضوان، أنهم حرصوا على ارتداء الملابس الملونة كي لا تشعر الفنانة دلال عبد العزيز بشيء غير طبيعي.

وفاة سمير غانم

يذكر أن، الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا عصر الخميس 20 مايو، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية، وعانى من خلل فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية، وشيعت جنازته الجمعة الماضية من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

شارك عدد كبير من النجوم في جنازة الراحل سمير غانم، لتشهد العديد من نجوم الوسط الفني، حيث جاء على رأسهم الفنانة يسر وإلهام شاهين ولبلبة، ومحمود حميدة، فضلًا عن النجوم الشباب الذين حرصوا على إلقاء نظرة الوداع على الفنان القدير سمير غانم.