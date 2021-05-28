بأعلام فلسطين.. جماهير الأهلي تتوافد على ملعب مباراة السوبر الإفريقي «صور»

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بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على ملعب جاسم بن حمد لحضور مباراة المارد الأحمر ونهضة بركان المغربي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة ، بعد أن أستضافت منافسات كأس العالم للأندية مطلع فبراير الماضي والتي توج فيها الفريق الأحمر بثالث العالم للأندية.

وظهرت جماهير النادي الأهلي بأعلام الأهلي ومصر ودولة فلسطين الشقيقة أثناء الذهاب لمتابعة المباراة من أرضية ملعب جاسم بن حمد الذي يستضيف لقاء النادي الأهلي ونهضة بركان والمقرر إنطلاقها في تمام السادسة مساء اليوم في نهائي كأس السوبر الإفريقي في مواجهة يسعى خلالها المارد الأحمر في إقتناص اللقب الغائب منذ 7 سنوات.

وتنطلق صافرة البداية بين الأهلي و نهضة بركان المغربي في تمام السادسة مساء اليوم على ملعب جاسم بن حمد في نهائي كأس السوبر الإفريقي، بالعاصمة القطرية الدوحة، في نسخة يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق لقب غائب عن خزائن النادي الأحمر منذ سنوات.

جماهير الأهلي بأعلام فلسطين قبل مباراة السوبر الإفريقي

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حدد برنامج الفريق اليوم الجمعة قبل مباراة نهضة بركان في السوبر الإفريقي، حيث تناول اللاعبون وجبة الإفطار في العاشرة والنصف صباحا وتؤدي البعثة صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة.

ويتناول اللاعبون وجبة الغداء في الثالثة عصرا، فيما يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في الساعة الرابعة والنصف، قبل التحرك إلى ملعب المباراة والمحدد له الساعة 5.10 بتوقيت قطر.

برنامج النادي الأهلي لمباراة نهضة بركان

واختتم الأهلي استعداده لمباراة نهضة بركان أمس، حيث أدى مرانه الختامي على ملعب نادي السد الذي يستضيف المباراة.

وبدأ مران الأهلي بقراءة الفاتحة، وبعدها خاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجزء الخططي، بمشاركة جميع لاعبي الفريق في التدريبات التي استغرقت ساعة، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى منها طبقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».