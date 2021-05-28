عاجل.. السيسى يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق بشرق القاهرة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على أعمال التطوير فى المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولى خاصة شارع عبد الحميد بدوى وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد والذين تم توسعتهما بواقع 6 حارة مرورية لكل اتجاه امتدادا إلى حى مدينة نصر، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية التى تحتوى على عدد 12 شارع بإجمالى أطوال 14 كم وذلك، لتخفيف الأعباء المرورية عن تلك المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية.

وأضاف راضى، حيث تم كذلك تطوير شبكة المرافق بتلك المنطقة بإحلال وتجديد خطوط المياه بإجمالى أطوال 35 كم وتنفيذ خط صرف صحى بطريق الأوتوستراد بطول 2 كم لخدمة التجمعات السكنية المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف الأمطار، كما تم تنفيذ 2 كوبرى دوران للخلف فى طريق الأوتوستراد بواقع 3 حارة مرورية لكل كوبرى.

وقد توقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسؤولين بمواقع العمل ليطلع على سير الخطوات التنفيذية، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.

كما التقى بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة، حيث تبادل الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم.