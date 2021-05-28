صور .. الرعاية الصحية: إجراء 2.500 عملية جراحية متقدمة بمستشفى حورس بالأقصر

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إضافة مجموعة من الحزم الخدمية والعلاجية المستحدثة بمستشفى حورس التخصصى فى الأقصر، إحدى المستشفيات السبعة التى تتبع الهيئة وتقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة لأهالى محافظة الأقصر منذ مطلع العام الجارى.





وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الجمعة، أن مجموعة الخدمات الطبية المستحدثة شملت إضافة العديد من الجراحات والخدمات الطبية النادرة، التى لم تكن موجودة بالمستشفى من قبل نقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى أن هذه الحزم المستحدثة تخدم إقليم جنوب الصعيد كله.

وأشار إلى أن أبرز حزم الخدمات الطبية والعلاجية التى تم استحداثها بالمستشفى، من بينِها جراحات العمود الفقرى المتقدمة وجراحات الفقرات العنقية، منظار القنوات المرارية، جراحات السمنة باستخدام المنظار لتحويل المسار وتدبيس المعدة، جراحات الرأس والرقبة والفكين بتقنية الـ 3D، علاوة على جراحات التجميل المعقدة والجراحات الميكرسكوبية.





وتابع: "أنه منذ مطلع العام الجارى تم إجراء أكثر من 2.500 عملية جراحية متقدمة وذات طابع خاص وذات مهارة بمستشفى حورس التخصصى بالأقصر، بالإضافة إلى العمليات الكبرى الصغرى والمتوسطة التى يتم إجرائها بالمستشفى، وذلك فى مختلف التخصصات الطبية وعددهم 25 تخصص طبى لخدمة أهالي الأقصر بشكل عام ومنطقة أرمنت بشكل خاص".

وأضاف البيان أن المستشفى تقدم جميع الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية، كما تضم وحدة للغسيل الكُلوى تشتمل على 54 ماكينة لغسيل الكُلى، إضافة إلى 4 غرف للعمليات و7 أسرة للإفاقة، فضلًا عن الرعايات المركزة الكبرى والمتوسطة بتخصصات القلب والسكتة الدماغية والكبد، وغيرها من التخصصات الدقيقة والحرجة، وذلك إلى جانب أنها تضم وحدة المناظير الجراحية، ووحدة لمناظير الجهاز الهضمى.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 103 سرائر داخلى، 16 سرير للطوارئ، 8 حضانات، 23 عيادة خارجية، تقدم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بأهم التخصصات الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى الأقصر، باعتبارها ثاني محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة بعد محافظة بورسعيد، والتي تم تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها في منتصف فبراير من العام الجارى.

وقال إن تطبيق معايير الجودة في الخدمات الطبية دائمًا ما ينعكس على تميز الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصرى، وهو ما يحقق رضاء المنتفعين كهدف استراتيجى لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية ويتسق مع رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال تأسيس نظام صحى يعتمد على تطبيق المعايير العالمية، مع مراعاة تسخير كل الإمكانات لضغط الجدول الزمنى المقرر لتشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل بكافة محافظات الجمهورية فى غضون 10 أعوام بدلًا من 15 عاما، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.