إنفوجراف.. الإجراءات الاحترازية للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أهم الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة التعليم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

وفى سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى، وأنه سيتم عقد الامتحانات فى موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة من قبل كل مديرية تعليمية، والتى من المقرر أن تبدأ فى شهر يونيو المقبل، ورقيا فى لجان مؤمنة ومراقبة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، على أن يتم عقد امتحانات المواد الدراسية الأساسية بواقع مادة يوميا لمنع تجمع الطلاب فى المدارس، بينما سيؤدى الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.

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