الأوقاف: افتتاح 6 مساجد فى قنا 

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن المساجد هى: "الرحمن السلامية - عبد المعبود رمضان - نجع عزوز - العتيق – الشاورى - خاتم المرسلين"، مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد.
وبلغ إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1.437) مسجدًا منها (1.332) مسجدًا (إحلالاً وتجديدًا)، و (105) مساجد (صيانةً وترميمًا).
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