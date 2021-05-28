صور.. تركيب الكمر المعدنى أعلى محور المريوطية

جدة - نرمين السيد - رصدت كاميرا دوت الخليج، الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبرى ترسا الجديد، والتى تجرى حاليا، حيث يتم رفع وتركيب الكمر المعدنى وذلك أعلى محور المريوطية والطريق الدائرى، تحديدا عند تقاطع محور المريوطية مع شارع ترسا.





وأوضحت محافظة الجيزة، فى بيان صحفى، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى لطريق المريوطية تحديد بتقاطعه مع شارع ترسا بالاتجاه القادم من شارع الأهرام اتجاه مناطق شبرامنت والطريق الدائرى فقط، وذلك لوقوف أوناش الرفع العملاقة التى تقوم برفع الكمرات المعدنية وتركيبها بطريق المريوطية بالمنطقة المشار إليها وذلك لمدة 3 أيام. وأكدت المحافظة أن مواعيد الأعمال والغلق الكلى، لن تكون سوى أيام الجمعة فقط على مدار الأسابيع الثلاث القادمة.

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