كيف نستمطر الرحمات الربانية.. وزير الأوقاف يعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف عبر حسابه الرسمى "كيف نستمطر الرحمات الربانية.. موضوع خطبة الجمعة القادمة 4/ 6/ 2021م".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شهد اليوم خطبة الجمعة بمسجد مؤيد شيخ، وأدى خطبة الجمعة الشيخ يسرى عزام عن الدروس المستفادة من يوم أحد.

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