تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع علي أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي خاصة شارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد والذين تم توسعتهما بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه امتدادا إلى حي مدينة نصر، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للاحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية التي تحتوى علي عدد 12 شارع بإجمالي اطوال 14 كم، وذلك لتخفيف الاعباء المروريه عن تلك المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية، حيث تم كذلك تطوير شبكة المرافق بتلك المنطقة باحلال وتجديد خطوط المياه بإجمالي اطوال 35 كم، وتنفيذ خط صرف صحي بطريق الاوتوستراد بطول 2 كم لخدمة التجمعات السكنية المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف الامطار، كما تم تنفيذ عدد 2 عدد كوبري دوران للخلف في طريق الاوتوستراد بواقع 3 حارات مرورية لكل كوبري. الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-التطوير-فى-المحاور-المحيطة-بمطار-القاهرة-الدولى-(1) الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-التطوير-فى-المحاور-المحيطة-بمطار-القاهرة-الدولى-(1)

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-التطوير-فى-المحاور-المحيطة-بمطار-القاهرة-الدولى-(1)-1

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-التطوير-فى-المحاور-المحيطة-بمطار-القاهرة-الدولى-(2)

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-التطوير-فى-المحاور-المحيطة-بمطار-القاهرة-الدولى-(3)

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-التطوير-فى-المحاور-المحيطة-بمطار-القاهرة-الدولى-(4)

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-التطوير-فى-المحاور-المحيطة-بمطار-القاهرة-الدولى-(5)

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-التطوير-فى-المحاور-المحيطة-بمطار-القاهرة-الدولى-(6)

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-التطوير-فى-المحاور-المحيطة-بمطار-القاهرة-الدولى-(7)

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-التطوير-فى-المحاور-المحيطة-بمطار-القاهرة-الدولى-(8)

لرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-التطوير-فى-المحاور-المحيطة-بمطار-القاهرة-الدولى-(9)

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-التطوير-فى-المحاور-المحيطة-بمطار-القاهرة-الدولى-(10)

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-التطوير-فى-المحاور-المحيطة-بمطار-القاهرة-الدولى-(11)

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-التطوير-فى-المحاور-المحيطة-بمطار-القاهرة-الدولى-(12)

لرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-التطوير-فى-المحاور-المحيطة-بمطار-القاهرة-الدولى-(13)

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-التطوير-فى-المحاور-المحيطة-بمطار-القاهرة-الدولى-(14)

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