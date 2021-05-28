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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.
والتقى الرئيس السيسى بعدد من المواطنيين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة حيث تبادل الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم.
وتظهر الصور سيدة مسنة تتحدث إلى الرئيس السيسى عن أحوالها، حيث بادلها الرئيس الحديث باهتمام كبير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يستمع لسيدة مسنة تصادف وجودها أثناء جولته اليوم.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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