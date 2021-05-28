الرئيس السيسي يستمع لسيدة مسنة تصادف وجودها أثناء جولته اليوم.. صور

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

والتقى الرئيس السيسى بعدد من المواطنيين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة حيث تبادل الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم.

وتظهر الصور سيدة مسنة تتحدث إلى الرئيس السيسى عن أحوالها، حيث بادلها الرئيس الحديث باهتمام كبير.