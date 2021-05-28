/632810/ويستمع-لمواطنين-صور-الرئيس-السيسي-يتابع-الطرق-الجديدة-شرق-القاهرة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، اعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، واستمع لمواطنين خلال جولته كما ظهر في صور نشرها المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

السيسي يتابع الطرق الجديدة

واطلع الرئيس علي اعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي خاصة شارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد والذين تم توسعتهما بواقع ٦ حارة مرورية لكل اتجاه امتدادا الى حي مدينة نصر.

كما تابع توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للاحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية التي تحتوى علي عدد ١٢ شارع بإجمالي اطوال ١٤ كم وذلك لتخفيف الاعباء المروريه عن تلك المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية.

مشروعات تم تطويرها

وتم كذلك تطوير شبكه المرافق بتلك المنطقة باحلال وتجديد خطوط المياه بإجمالي اطوال ٣٥ كم وتنفيذ خط صرف صحي بطريق الاوتوستراد بطول ٢ كم لخدمة التجمعات السكنية المستقبليه، بالاضافة الى انشاء شبكة صرف الامطار، كما تم تنفيذ عدد ٢ عدد كوبري دوران للخلف في طريق الاوتوستراد بواقع ٣ حاره مروريه لكل كوبري.

استمع إلى مطالب مواطنين

وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل وليطلع على سير الخطوات التنفيذية مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الاعمال.

كما التقي بعدد من المواطنيين الذين تصادف تواجدهم اثناء الجولة حيث تبادل الحديث معهم بشأن احوالهم المعيشية والاستماع الي طلباتهم.