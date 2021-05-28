/632809/أحمد-فتحي-زيارة-الرئيس-السيسي-لجيبوتي-تاريخية-لأنها-تعد-أول-زيارة-لرئيس-مصري

ثمن النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، موضحا أن هذه الزيارة تاريخية لنها تعد أول زيارة لرئيس مصري لدولة جيبوتي.

وأضاف فتحي، خلال بيان له اليوم، أن هذه الزيارة تكشف المجهود المضني المبذول من القيادة السياسية في تنشيط العلاقات الخارجية، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، يعكس خصوصية العلاقة مع جيبوتي، لا سيما وأن مصر قدمت العديد من المساعدات لها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن جيبوتى تدعم أمن مصر المائى، في قضية سد النهضة، وستعمل في كل ما يأتى في مصلحة القاهرة، ولن تقبل بأى شكل وقوع ضرر على الشعب المصرى في قضية مهمة وحيوية، لأن جيبوتى تعتبر أمن القاهرة من أمنها القومى.

وأشار النائب أحمد فتحي، إلي أن أهم معطيات زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي هي الطبيعة الجغرافية لها، فهي شديدة الأهمية وتعتبر إحدى الدول الرئيسية في منطقة القرن الأفريقي.