آخر أخبار اشتباكات السودان واثيوبيا «القصة الكاملة»

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أعلنت دولة السودان الشقيقة، أنها متمسكة بالحوار، وأنه لا يمكن التفريط في منطقة الفشقة، مؤكدة ضرورة وجود حل عبر الحوار للأزمة مع إثيوبيا.

ويسرد لكم دوت الخليج القصة الكاملة لما يحدث بين السودان واثيوبيا حيث يدور نزاع بين الدولتين حول منطقة الفشقة حيث يلتقي شمال غرب منطقة أمهرة الإثيوبية بولاية القضارف في السودان.

مباحثات رسمية مع تركيا

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية بين السودان وتركيا، عقدت في العاصمة أنقرة، بحضور النائب الأول لمجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

بيان صادر عن مجلس السيادة

ونقل بيان صادر عن مجلس السيادة عن حميدتي، تأكيده موقف السودان الثابت بالتمسك بحقوقه في أرض الفشقة، والعمل على حل الأزمة مع إثيوبيا بالحوار.

وجدد حميدتي حرص بلاده على حل أزمة سد النهضة بالتوافق بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، من خلال اتفاق ملزم لكل الأطراف.

توتر بسبب سد النهضة

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها"، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

وساطة رباعية

بينما تريد دولتا المصب وساطة رباعية تشمل أيضا واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ورافق "حميدتي" في زيارته إلى أنقرة وفد وزاري يضم وزراء الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والنفط والتنمية العمرانية والطرق والجسور والنقل.

جولة وزيرة الخارجية السودانية

فيما توجهت وزيرة الخارجية السودانية، إلى نيجيريا فى مستهل جولة إفريقية لكسب تأييد موقف السودان الداعى للتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، بأننا ندعم جهود الوساطة الإفريقية مع إثيوبيا بشأن حل أزمة سد النهضة.

ا لجامعة العربية: الموقف الإثيوبي غير عقلاني

من جانبها أكدت الجامعة العربية، اليوم الخميس، على وقوفها بشكل كامل مع مصر والسودان، معتبرة أن الموقف الإثيوبي غير عقلاني بشأن سد النهضة.

وأوضح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بشان سد النهضة، أن "هذا الوضع قالت عنه جامعة الدول العربية إنها ليست محايدة بل العكس مصطفة بالكامل مع مصر والسودان، وليس لدينا مجال مثل الاتحاد الأفريقي، الذي يضم في عضويته إثيوبيا ومصر والسودان".

جولة وزيرة الخارجية السودانية

فيما توجهت وزيرة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، إلى نيجيريا فى مستهل جولة إفريقية لكسب تأييد موقف السودان الداعى للتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، بأننا ندعم جهود الوساطة الإفريقية مع إثيوبيا بشأن حل أزمة سد النهضة.

الجامعة العربية: الموقف الإثيوبي غير عقلاني

من جانبها أكدت الجامعة العربية، اليوم الخميس، على وقوفها بشكل كامل مع مصر والسودان، معتبرة أن الموقف الإثيوبي غير عقلاني بشأن سد النهضة.

وأوضح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بشان سد النهضة، أن "هذا الوضع قالت عنه جامعة الدول العربية إنها ليست محايدة بل العكس مصطفة بالكامل مع مصر والسودان، وليس لدينا مجال مثل الاتحاد الأفريقي، الذي يضم في عضويته إثيوبيا ومصر والسودان".