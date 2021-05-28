/632812/عاجل-تشكيل-الأهلي-الرسمي-لمباراة-نهضة-بركان-بالسوبر-الإفريقي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي للمارد الأحمر في مواجهة نهضة بركان المغربي في المواجهة التي تقام بين الثنائي في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة نهضة بركان المغربي وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف. التشكيل المتوقع لنهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي في حراسة المرمى: زهير لعروبي في خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي في خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير في خط الهجوم: محسن ياجور. قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.

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