قناة السويس: انتظام الملاحة بمعدلاتها الطبيعية بعد تعطل إحدى السفن

جدة - نرمين السيد - ووجه الفريق أسامة ربيع، رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكدًا على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحى والفنى اللازم للتعامل مع الأعطال، علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة، لا سيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التطوير المتعلقة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحى الجديد.
وأشار رئيس هيئة قناة السويس، فى هذا الصدد إلى قيام الهيئة بالتعامل السريع مع عطل مفاجئ فى محركات إحدى السفن العابرة للقناة وهى سفينة الحاويات MAERSK EMERALD خلال عبورها اليوم ضمن قافلة الشمال، مؤكدًا على أن الهيئة تعاملت باحترافية مع الموقف المفاجئ، حيث جنحت السفينة بعد حدوث عطل مفاجئ فى محركات وأجهزة التوجيه المتعلقة بالسفينة، لافتا فى هذا الصدد إلى التحرك الفورى لمجموعة الإنقاذ التابعة للهيئة للتعامل مع الموقف والقيام بأعمال الإنقاذ والتعويم من خلال أربعة قاطرات تتقدمهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنا، وقاموا بالتعامل الفورى واستأنفت السفينة عبورها بالقناة بعد إصلاح العطل من جانب طاقم السفينة وهى الآن بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى للاطمئنان على حالتها الفنية.
وأوضح رئيس الهيئة، أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر حيث تم تحويل مسار قافلة الشمال للعبور من خلال تفريعة الدفرسوار الشرقية لتعبر بقناة السويس الجديدة وهو ما يثبت أهمية قناة السويس الجديدة فى رفع معدلات الأمان الملاحى وزيادة قدرتها على مواجهة الطوارئ.
جدير بالإشارة، أن سفينة الحاويات MAERSK EMERALD التى ترفع علم سنغافورة يبلغ طولها 353 مترا، وعرضها 48 مترا بغاطس 15.50 متر، وبحمولة قدرها 146 ألف طن.
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