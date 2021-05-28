صور.. الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير ممشى أهل مصر

جدة - نرمين السيد - انتهت أعمال المرحلة الأولى لتطوير "ممشى أهل مصر" ، والتى تمتد من كوبرى إمبابة حتى كوبرى 15 مايو بالقاهرة، وأبهرت التصميمات الفريدة المارة، بصورة جمالية رسمتها أعمال تطوير كورنيش النيل.





ورصدت عدسة "دوت الخليج" أعمال التطوير بالمرحلة الأولى بممشى أهل مصر، وما تم تنفيذه من أعمال فى كورنيش النيل، الذى ظهر بصورة حضارية وعصرية. ويأتى "ممشى أهل مصر" ضمن خطة لحماية نهر النيل، والسيطرة على انفلات التعديات ومنع وصول المخلفات إلى المجرى، على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة، وفرعى دمياط ورشيد.

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