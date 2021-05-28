عاجل.. الصحة: نقل سيدة التقاها الرئيس خلال جولته اليوم لـ معهد ناصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن السيدة المصرية التى التقاها الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، خلال تفقده أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، جار نقلها إلى مستشفى معهد ناصر لتلقى العلاج على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتقديم جميع سبل الرعاية الطبية اللازمة لها.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن وزيرة الصحة والسكان وجهت بإرسال سيارة إسعاف مجهزة برفقة طبيب متخصص فى أمراض الباطنة، لنقل السيدة التى تبلغ من العمر 63 عامًا من منطقة النهضة بمدينة السلام فى القاهرة، إلى مستشفى معهد ناصر لتلقى العلاج، حيث تعانى من مرض السكرى، والتهابات بالعين، كما أنها تعانى من سرطان الثدى وتخضع للعلاج الكيميائة. وأشار مجاهد، إلى أنه سيتم مناظرة الحالة الصحية للسيدة فور وصولها إلى المستشفى من قبل فريق طبى يضم استشاريين فى تخصصات الأورام، والباطنة، والرمد، كما سيتم إجراء جميع الفحوصات الطبية لاستكمال علاجها على نفقة الدولة. وأكد أن الدكتورة هالة زايد، تتابع تطورات الحالة الصحية للسيدة عن كثب وما يتم تقديمه من خدمات طبية لها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بحق كل مواطن فى الحصول على أفضل خدمة طبية والعلاج على نفقة الدولة.

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