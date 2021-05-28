انهيار عقار 6 أدوار خالى من السكان بالسيدة زينب وإخلاء العقارات المحيطة

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شهد حى السيدة زينب بالقاهرة، انهيار عقار خالى من السكان 6 شارع النجار - المنيرة - السيدة زينب بالواجهة الرئيسية بكامل العقار، مكون من أرضي وأربعة أدور متكررة فوق الأرضي من حوائط حاملة واسقف خرسانية محمله علي كمرات حديد وروابط من عروق خشبية .
وأكد حى السيدة زينب برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، أن العقار صادر له قرار هدم لسطح الأرض رقم 17 لسنة 2018 ، حيث أنه تم إرسال إشارة إخلاء في حينه، وتبين وجود تظلم للعقار في لجنة التظلمات بالمنطقة الجنوبية والذي ايد قرار الهدم .
وأكد الحى أنه جاري الآن تنفيذ الإزالة عن طريق الحي علي نفقة المالك، وتم إخلاء العقارات المجاورة من السكان حفاظا علي الأرواح والممتلكات، وجاري اعداد مشروع قرار للعقار 6 النجار المجاور حيث تأثر بسقوط جزء من الحوائط علي الحائط الخاص به علي اللجان الهندسية المختصة لأصدار القرارات واتخاذ الأجراءات القانونية المناسبه في هذا الشأن ، وتم ارسال كتاب اخلاء للعقار المجاور رقم 6 وتم عمل تقرير حادث للعقار رقم 4 وتسليمهما لقسم الشرطة، ولم يسفر الانهيار عن إصابات أو وفيات .
انهيار عقار 6 أدوار خالى من السكان بالسيدة زينب (1)
انهيار عقار 6 أدوار خالى من السكان بالسيدة زينب (2)
انهيار عقار 6 أدوار خالى من السكان بالسيدة زينب (3)
انهيار عقار 6 أدوار خالى من السكان بالسيدة زينب (4)
انهيار عقار 6 أدوار خالى من السكان بالسيدة زينب (5)
انهيار عقار 6 أدوار خالى من السكان بالسيدة زينب (6)
انهيار عقار 6 أدوار خالى من السكان بالسيدة زينب (7)
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