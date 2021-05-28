قناة السويس: تعويم سفينة بعد جنوحها في القناة وسحبها إلي بحيرات الإسماعيلية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعاملت بشكل سريع مع عطل المفاجئ في محركات إحدى السفن العابرة للقناة وهى سفينة الحاويات MAERSK EMERALD خلال عبورها اليوم ضمن قافلة الشمال، مؤكدًا على أن الهيئة تعاملت باحترافية مع الموقف المفاجئ حيث جنحت السفينة بعد حدوث عطل مفاجئ في محركات وأجهزة التوجيه الخاصة بالسفينة، لافتا في هذا الصدد إلى التحرك الفوري لمجموعة الإنقاذ التابعة للهيئة للتعامل مع الموقف والقيام بأعمال الإنقاذ والتعويم من خلال أربعة قاطرات تتقدمهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طن، حيث قاموا بالتعامل الفوري واستأنفت السفينة عبورها بالقناة بعد إصلاح العطل من جانب طاقم السفينة وهى الآن بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى للاطمئنان على حالتها الفنية.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكداً على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال، علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة لاسيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن حركةالملاحة بالقناة لم تتأثر حيث تم تحويل مسار قافلة الشمال للعبور من خلال تفريعة الدفرسوار الشرقية لتعبر بقناة السويس الجديدة وهو ما يثبت أهمية قناة السويس الجديدة في رفع معدلات الأمان الملاحي وزيادة قدرتها على مواجهة الطوارئ.

جدير بالإشارة، أن سفينة الحاويات MAERSK EMERALD التي ترفع علم سنغافورة يبلغ طولها 353 متر، وعرضها 48 متر بغاطس 15.50متر، وبحمولة قدرها 146 ألف طنن.

وأكد الفريق ربيع، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم الجمعة، عبور ٦٨ سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها ٣,٦ مليون طن.