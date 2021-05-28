قناة السويس تُعلن تعويم سفينة جديدة بعد جنوحها وسحبها إلى بحيرات الإسماعيلية

/632818/قناة-السويس-تعلن-تعويم-سفينة-جديدة-بعد-جنوحها-وسحبها-إلى-بحيرات-الإسماعيلية

أعلنت قناة السويس، تعويم سفينة جديدة بعد جنوحها وسحبها إلى بحيرات الإسماعيلية والتي تعطلت بشكل مفاجئ.

عطل مفاجئ في محركات إحدى السفن

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعاملت بشكل سريع مع عطل المفاجئ في محركات إحدى السفن العابرة للقناة، وهى سفينة الحاويات MAERSK EMERALD خلال عبورها اليوم ضمن قافلة الشمال.

وأكد ربيع، أن الهيئة تعاملت باحترافية مع الموقف المفاجئ، حيث جنحت السفينة بعد حدوث عطل مفاجئ في محركات وأجهزة التوجيه الخاصة بالسفينة.

كما لفت إلى التحرك الفوري لمجموعة الإنقاذ التابعة للهيئة، للتعامل مع الموقف والقيام بأعمال الإنقاذ والتعويم، من خلال أربعة قاطرات تتقدمهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طن.

السفينة استأنفت عبورها بالقناة

كما قاموا بالتعامل الفوري واستأنفت السفينة عبورها بالقناة بعد إصلاح العطل من جانب طاقم السفينة وهى الآن بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى للاطمئنان على حالتها الفنية.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكداً على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال.

علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة لاسيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد.

حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر حيث تم تحويل مسار قافلة الشمال للعبور من خلال تفريعة الدفرسوار الشرقية، لتعبر بقناة السويس الجديدة، وهو ما يثبت أهمية قناة السويس الجديدة في رفع معدلات الأمان الملاحي وزيادة قدرتها على مواجهة الطوارئ.

ترفع علم سنغافورة

جدير بالإشارة إلى أن سفينة الحاويات MAERSK EMERALD التي ترفع علم سنغافورة يبلغ طولها 353 مترا، وعرضها 48 مترا، بغاطس 15.50متر، وبحمولة قدرها 146 ألف طن.

عبور ٦٨ سفينة من الاتجاهين

وأكد الفريق ربيع، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم الجمعة، عبور ٦٨ سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها ٣,٦ مليون طن.

سفير دولة المجر

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس السفير Andras Kovacs سفير دولة المجر بالقاهرة، لبحث سُبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وفي بداية اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بهذه الزيارة التي تصب في إطار جهود تعميق العلاقات المشتركة وسبل التعاون في المجال الاقتصادي.

مكانة استراتيجية متفردة في المجتمع الملاحي

وأكد الفريق ربيع على أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية متفردة في المجتمع الملاحي وتعد المرفق الملاحي الأهم لخدمة حركة التجارة العالمية وهو ما أثبته الاهتمام العالمي بمتابعة أزمة جنوح سفينة الحاويات العملاقة "EVER GIVEN" التي نجحت الهيئة في إدارتها.

ولفت إلى عزم الهيئة استكمال استراتيجية التطوير الطموحة التي تنتهجها للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة بتطوير قدراتها وإمكانياتها بشكل مستمر.

المناطق الصناعية واللوجستية

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس الجديدة تعد أحد أهم الركائز الرئيسية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس وتحويل محيطها إلى منطقة اقتصادية عالمية تتمتع بكافة مقومات الجذب الاستثماري، بامتلاك العديد من المقومات الهامة منها ستة موانئ واعدة والعديد من المناطق الصناعية واللوجستية.

ومن جانبه أبدى السيد Andras Kovacs سفير المجر سعادته بتواجده في هيئة قناة السويس، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعد هي الزيارة الأولى له منذ عمله سفيراً لدولة المجر في القاهرة.