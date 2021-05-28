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يبحث العديد من الطلاب، عن نماذج تجريبية لامتحانات الثانوية الأزهرية 2021 مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسي، حيث تزايدت العمليات البحثية على النماذج التجريبية التي من خلالها يتمكن الطلاب من معرفة طريقة وشكل الامتحان.

دوت الخليج يرصد عدد من النماذج التجريبية لامتحانات الثانوية الأزهرية 2021، استمرارًا للخدمات التي يقدمها لقطاع طلاب الثانوية العامة على مدار الساعة.

نماذج تجريبية لامتحانات الثانوية الأزهرية 2021

تعتبر النماذج الاسترشادية التي تم اصدارها، وسيلة لكي تساعد جميع الطلاب بالإضافة إلى تدريبهم على جميع الامتحانات نظرًا لظروف فيروس كورونا المستجد، فإذا كنت تبحث عن نموذج بوكلت الثانوية الازهرية يمكنك الدخول على موقع الوزارة التي تحرص على مساندة الطلاب ومساعدتهم بأشكال عديدة خلال فترة الامتحانات.

تحرص وزارة التربية والتعليم، على الاهتمام بمرحلة الثانوية العامة، وتقديم النماذج المختلفة للطلاب كي يتمكنوا من التدريب على شكل ورقة الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة الذي يمثل حاجز ورهبة لدى الطلاب وأولياء الأمور على السواء.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2021

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 في اليوم التاسع عشر من شهر يونيو القادم، مع تطبيق جميع الاجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أن الازهر الشريف أصدر منصة أو موقع تعليمي لجميع المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، لمساعدة الطلاب على عملية التعلم بالإضافة الى تحسين نظام التعليم، ومواكبة التقدمات الحديثة، يوجد على هذه المنصة التعليمية مقاطع فيديو تضم شرح جميع المواد المقررة سواء كانت مواد شرعية او المواد المشتركة مع القطاع العام بالإضافة إلى وجود أسئلة وتدريبات، وسوف تبدء امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني في يوم أربعة عشر من شهر اغسطس وأكد رئيس المعاهد الازهرية التعليمية على أن الازهر دائماً يسعى على تطوير الطلاب وانهم مستقبل المجتمع، كما أضاف رئيس المعاهد الازهرية التعليمية أن الأزهر مسؤولية كبيرة يتحملها المسؤولين وجميع العاملين بهذه المؤسسة التعليمية وأن جميع العاملين يسعون ويبذلوا الجهد والوقت لكي يحسنون من العملية التعليمية وخدمة ومساعدة الطلاب.