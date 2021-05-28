/632813/سر-تواجد-موسيماني-في-أرضية-ملعب-مباراة-نهضة-بركان-بالسوبر-الإفريقي
حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بجانب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر على تفقد أرضية ملعب جاسم بن حمد بنادي السد فور وصول حافلة الفريق، قبل ساعة ونصف الساعة من مواجهة نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.
وخاض الأهلي مرانه الختامي أمس على ملعب المباراة في حضور الإعلام (خلال ربع الساعة الأولى)، وحرص الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي بعد مران بدني خفيف.
موسيماني يعاين أرضية ملعب جاسم بن حمد قبل مباراة نهضة بركان
ودخل فريقا الأهلي ونهضة بركان وجميع المرافقين والمشاركين بمباراة السوبر الإفريقي، في فقاعة طبية منذ يوم 25 في فندق واحد، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي يفرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
ومنذ وصول بعثة الأهلي إلى قطر، حرص بيتسو موسيماني على عقد أكثر من محاضرة بالفيديو مع اللاعبين آخرها قبل نصف الساعة من مغادرة فندق الإقامة؛ للتركيز على نقاط القوة والضعف في نهضة بركان، بعد قيام الجهاز الفني بمشاهدة عدة مباريات لبطل المغرب.
وتنطلق المباراة بين الأهلي ونهضة بركان المغربي في تمام السادسة بتوقيت القاهرة بتعليق صوتي عربي للمعلقين احمد الطيب و حفيظ دراجي عبر قنوات بي ان سبورت والكأس.
تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة نهضة بركان المغربي
وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف
قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي
في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء
خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام
خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا
في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «سر» تواجد موسيماني في أرضية ملعب مباراة نهضة بركان بالسوبر الإفريقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.