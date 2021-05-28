/632813/سر-تواجد-موسيماني-في-أرضية-ملعب-مباراة-نهضة-بركان-بالسوبر-الإفريقي

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بجانب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر على تفقد أرضية ملعب جاسم بن حمد بنادي السد فور وصول حافلة الفريق، قبل ساعة ونصف الساعة من مواجهة نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

وخاض الأهلي مرانه الختامي أمس على ملعب المباراة في حضور الإعلام (خلال ربع الساعة الأولى)، وحرص الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي بعد مران بدني خفيف.

موسيماني يعاين أرضية ملعب جاسم بن حمد قبل مباراة نهضة بركان

ودخل فريقا الأهلي ونهضة بركان وجميع المرافقين والمشاركين بمباراة السوبر الإفريقي، في فقاعة طبية منذ يوم 25 في فندق واحد، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي يفرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ومنذ وصول بعثة الأهلي إلى قطر، حرص بيتسو موسيماني على عقد أكثر من محاضرة بالفيديو مع اللاعبين آخرها قبل نصف الساعة من مغادرة فندق الإقامة؛ للتركيز على نقاط القوة والضعف في نهضة بركان، بعد قيام الجهاز الفني بمشاهدة عدة مباريات لبطل المغرب.

وتنطلق المباراة بين الأهلي ونهضة بركان المغربي في تمام السادسة بتوقيت القاهرة بتعليق صوتي عربي للمعلقين احمد الطيب و حفيظ دراجي عبر قنوات بي ان سبورت والكأس.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة نهضة بركان المغربي

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.