/632814/خالد-ابو-الوفا-مصر-في-عهد-الرئيس السيسي-تقود-العالم-العربي-في-عملية-السلام-بالمنطقة

قال النائب خالد أبوالوفا، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، إن السياسة الخارجية المصرية تلعب دورًا بارزا ومحوريًا على المستوى الإقليمي، وظهر ذلك من خلال نجاح المبادرة المصرية في إيقاف اطلاق النيران بين الجانب الفلسطيني والاسرائيلي وهو ما يؤكد دور مصر الرائد خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادة مصر للعالم العربي في عملية السلام.

خالد أبو الوفا: مصر فى الملف الخارجى أحرزت إنجازات تحسب لها

وأشار عضو مجلس الشيوخ، النائب خالد أبو الوفا، الى أن مصر خلال أسبوع واحد استطاعت عمل انجازات في الملف الخارجي يحسب لها وجاء أبرز تلك الإنجازات الزيارة التاريخية لدولة جيبوتي بما يتماشى مع سياسة مصر في تقاربها مع الدول الإفريقية.

خالد أبو الوفا يؤكد على ريادة مصر فى المنطقة

وتابع:” كما ظهر ايضا في استقبال الرئيس السيسي لدعوة من حاكم قطر لزيارة قطر، وذلك ما يعتبر مبادرة لتحسين العلاقات بين قطر ومصر وذلك لأهمية مصر وقوتها في المنطقة.

وكانت الجهود المصرية قد نجحت فى إيقاف إطلاق النار بين الجانب الإسرائيلى والمقاومة فى فلسطين، كما وجهت مصر مؤخرًا 500 مليون دولار لإعمار غزة، وذلك دعمًا للأشقاء فى فلسطين.