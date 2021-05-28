ضياء الدين داود لـ دوت الخليج: تكتل ٢٥ - ٣٠ باقى بمبادئه.. والناس عايزه تعيش «فيديو»

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ضياء الدين داود: تكتل (25-30) باقى بمبادئه

وقال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب:" تكتل (25 -30) باقى بمبادئه وأفكاره، على الرغم من أن عددنا أقل إلا إننا نحاول أن نكون، أغلبية الشارع وهذا ليس بالأكثرية العددية، وإنما بأغلبية الانحياز، فالناس تحتاج إلى من يتحدث بلسانها".

ضياء الدين داود: الناس محتاجة تعيش

وتابع عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود، قائلًا:" الناس محتاجة تعيش، وليس هذا بكثير على المصريين، اختلفنا مع تحريرسعر الصرف ومع القرارات الاقتصادية فى عام 2016، وهو ما سُمي بحزمة الاصلاح الاقتصادي، كل هذا يؤدي إلى وجود خيارات حقيقية، فى برلمان حقيقي يؤدي إلى أن تتشكل الأغلبية والأقلية على قرار حقيقي، وليس على أشخاص.

واستكمل عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود حديثه قائلًا:" كنا فى التكتل حريصين على الاشتباك مع الجماهير من خلال وضع كل ما نطرحه فى البرلمان أمام أعينهم، اتفق مع اتفق واختلف مع ما اختلف، من خلال مجلس نواب عن الشعب وليس على الشعب".

وأختتم:" مهمتنا الأساسية هي الرقابة والتشريع، كما أن غياب المحليات دفعنا نقوم بدور المحليات، فى القري والميادين والشوراع، وفى المراكز المختلفة من ربوع مصر، إضافة إلى ضغط آخر على النواب من خلال التحضير للجلسة العامة ومشروعات القوانين.