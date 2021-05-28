محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

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تنطلق بعد قليل مباراة الأهلي ونهضة بركان
وتقام المباراة بين الأهلي ونهضة بركان في تمام السادسة من مساء اليوم على ملعب جاسم بن حمد في نهائي كأس السوبر الإفريقي ، وبإدارة تحكيمية للجزائري مصطفى غربال ، وهو ذات حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا التي حقق فيها المارد الأحمر الفوز بهدفيين دون رد.
ويدخل الأهلي المباراة بهدف إقتناص اللقب السابع والغائب عن جزائن المارد الأحمر بعد غياب طال سبع سنوات ، بينما يسعى نهضة بركان للفوز بالبطولة لأول مرة في البطولة التي يحمل لقبها الفارس الأبيض بعد الفوز على الترجي بثلاثية مقابل هدف وحيد.
تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان بالسوبر الإفريقي
وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف
قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي
في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء
خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام
خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا
في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.
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