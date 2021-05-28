/632817/دينا-هلالى-الرئيس-السيسي-يقود-مصر-للتنمية-والريادة-فى-الشرق-الأوسط

قالت النائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، إن مصر دائما داعمة للقضية الفلسطينية منذ اندلاعها عام ١٩٤٨، حيث أن لديها مسئولية كبيره تجاهها، لافتة إلي أن الدولة المصرية تمتلك بصمات مؤثرة فى القضية الفلسطينية، من خلال توجيهات الرئيس السيسي،على أرض الواقع، وتدخله فى وقف إطلاق النار بدون شروط.

دينا هلالي تؤكد على أهمية الدور المصرى وعودتها للريادة

وأكدت عضو مجلس النواب، دينا هلالي، على أهمية الدور المصري وعودتها لريادتها فى المنطقة، مشيرة إلى إرسال المساعدات الطبية والغذائية إلي اشقائنا فى غزة، فضلا عن فتح معبر رفح البري لاستقبال حالات المصابين والجرحي جراء القصف العشوائي على قطاع غزة.

دينا هلالي: مصر حريصة على حق الشعب الفلسطيني

ولفتت النائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، إلي اهتمام مصر وحفاظها على حقوق الانسان الفلسطيني، الذي يعد امتداد لحقوق الانسان المصري، وحرصها على حقن دمائهم، مثمنة ما تقوم به القيادة السياسية على المستوي الدولي والخارجي، والاشادات الدولية من الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تدخل مصر فى وقف التصعيد فى غزه.

وتابعت النائبة دينا هلالي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الانسان بمجلس الشيوخ، دور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى التعامل مع القضايا الاقليمية ومنها قضية سد النهضة والتوصل الي مفاوضات تضمن حقوق عادلة للدول الثلاث، لافتة إلي زيارة الرئيس السيسي إلى دولة جيبوتي، كأول زيارة رسمية لرئيس مصري يزور جيبوتي، لبحث سبل التعاون المشترك سياسيا وعسكريا وأمنيا.

وأشادت النائبة دينا هلالي، بالدبلوماسية المصرية من خلال تعاملها مع قضية سد النهضة أو من خلال وقف إطلاق النار بدون شروط بين الفلسطينين وقوات الاحتلال، وقوة المفاوضات والوصول الي حلول عادلة لكل الأطراف، مثمنة زيارة وزير الخارجية القطري إلي مصر لبخث سبل التعاون المشترك بين البلدين.