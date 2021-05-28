عاجل.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى جيبوتى

جدة - نرمين السيد - أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتان بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الأشقاء بدولة جيبوتى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الشقيقة والصديقة.





من جانبه، أعرب الجانب الجيبوتى عن تقديره للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية وتقديمها جميع أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة، مؤكدين على أهمية تلك المساعدات فى دعم قطاع الصحة الجيبوتى والتغلب على جميع الشدائد التى يواجهها الشعب الجيبوتى. تأتى تلك المساعدات انطلاقًا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والوقوف معهم فى مواجهة المحن والأزمات.

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