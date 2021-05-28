صور.. الجامعة المصرية بكازاخستان تحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيسها

جدة - نرمين السيد - احتفلت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية، بدولة كازاخستان، والتابعة لوزارة الأوقاف المصرية، بمرور 20 عامًا على افتتاحها كصرح للعلم الدينى والدراسات الإنسانية فى كازاخستان، وذلك أمس الخميس.





وأناب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس قطاع الشئون الدينية فى حضور هذه الاحتفالية نيابة عنه. وعلى هامش الاحتفالية التقى الشيخ جابر طايع، بأئمة ومفتين محافظة ألماتى بمسجد بايكن، وألقى محاضرة تحت عنوان "دور الدعاة فى نشر ثقافة الوقف الخيرى". واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، تجديد إيفاد الدكتور نجاح عبد الرحمن محمد راجح للعمل بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف، بنشر صحيح الدين وسماحة الإسلام ووسطيته وسعيها الدائم للتواصل الحضارى، وترسيخ التكامل الروحى والوطنى.

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