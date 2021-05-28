تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى والد محمود ومصطفى مسلم

جدة - نرمين السيد - تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمد محمود مسلم، والد الزميل مصطفى مسلم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.





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