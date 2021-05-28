فيديو.. مواطنة للسيسى: أنت حبيبنا ومالناش إلا أنت.. الله يراضيك

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدد من المواطنين أثناء تفقده أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، وتبادل الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم.





وقالت إحدى السيدات: "يكفيك شر المرض ويعلى منك وتفضل رئيسنا طول العمر، وينصرك ويفاديك، أنا عندى 63 سنة وعايزة تركيب عين وفى رجلى 25 مسمار ومخدتش ولا عربية تبع المعاقين، وعليا إيجار، أنت حبيبنا ومالناش إلا أنت، وطول عمرى نفسى أشوفك، وأتصور معاك، الله يراضيك". ورد الرئيس: "إزيك، وإزاى صحتك، كل سنة وإنتى طيبة، عاملة إيه، ربنا يديكى الصحة، وعايزة إية تانى، وأنا سعيد إنى أشوفك، كل اللى إنتى عايزاه".

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