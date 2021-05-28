وفاة والد الإعلامى محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

توفي والد الكاتب الصحفى والإعلامى محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجموعة DMC، اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا السبت بعد صلاة الظهر.

وتنعي جريدتي اليوم السابع وصوت الأمة الفقيد، مع الدعاء له بالرحمة وأن يلهم الله ذويه الصبر والسلوان.