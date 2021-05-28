الشرطة تنقل سيدة بلا مأوى إلى دور رعاية بالقاهرة.. صور

قامت وزارة الداخلية بنقل سيدة بلا مأوى إلى دور رعاية بالقاهرة، عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك يتضمن قيام إحدى السيدات بافتراش إحدى الحدائق العامة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة .

على الفور توجه ضباط إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة عقب التنسيق مع الجهات المعنية لمكان تواجد تلك السيدة وتم التقابل معها، وتبين أنها ربة منزل ولا تحمل تحقيق شخصية، وبدون مأوى.

تم اصطحابها لديوان القسم والتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية لإستخراج أوراق ثبوتية لها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وبالعرض على النيابة قررت إيداع المذكورة بإحدى دور الرعاية، حيث تم تسليمها لإحدى دور الرعاية بدائرة القسم وأخذ التعهد اللازم على مسئولى الدار بحسن رعايتها .