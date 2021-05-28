/632821/الزمالك-مستمر-في-الإسكندرية-بعد-مباراة-الجونة-بقرار-من-مجلس-الإدارة-تفاصيل

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب الموافقة على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بمد معسكر الفريق الحالي بالجونة لحين السفر للسويس لمواجهة فريق المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

و انتظم الزمالك في معسكر صباح اليوم بالجونة استعدادا لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري بعد الفوز على الإسماعيلي في كأس مصر.

مجلس الزمالك يقرر البقاء في إسكندرية

وسيستمر الفريق في المعسكر الحالي بعد انتهاء لقاء الجونة المقبل لحين السفر للسويس قبل مباراة المقاصة المقبلة في الكأس بعد التأهل للدور القادم في كأس مصر عقب الفوز على الإسماعيلي.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد

خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي

خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.