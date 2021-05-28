/632822/إعلام-الشيوخ-تنعى-النائب-محمود-مسلم-فى-وفاة-والده

نعت لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، رئيس اللجنة الكاتب الكبير محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، فى وفاة والده، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل.

ثقافة الشيوخ تعزى النائب محمود مسلم

وجاء فى نصر برقية العزاء:” تتقدم هيئة مكتب وجميع أعضاء لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بخالص العزاء والمواساة للنائب محمود مسلم رئيس اللجنة، في وفاة المغفور له بإذن ربه السيد محمد مسلم، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته و أن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان”.

النائب محمود مسلم، هو رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس شبكة قنوات DMC وكان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة المصري اليوم سابقا، وحصل على العديد من الجوائز الصحفية في مصر والعالم العربي، فضلا عن تقديمه عدة برامج تليفزيونية، وشغله منصب رئيس تحرير شبكة تليفزيون الحياة منذ انطلاقه وحتى 2011.

وانطلقت رحلته المهنية بالعمل كمحرر برلمان وشؤون الأحزاب بعدة صحف أبرزها الأهرام والمصري اليوم، وحصل على دبلوم الدراسات البرلمانية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحصل على الماجستير في الصحافة البرلمانية، وشارك عام 2004 في تأسيس صحيفة المصري اليوم، أول جريدة يومية مستقلة في مصر، وأسس فيها أيضا القسم السياسي، وتدرج بالمناصب الصحفية داخل الجريدة حتى وصل لمنصب مدير تحرير، وفي عام 2012 بدأ تجربة جديدة في تأسيس جريدة الوطن، وعمل مديرا للتحرير بها، ثم عاد إلى "المصري اليوم" رئيسا للتحرير في بداية عام 2015 ليرسو منذ 2015 وحتى الآن في "الوطن" رئيسا للتحرير.