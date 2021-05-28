/632822/إعلام-الشيوخ-تنعى-النائب-محمود-مسلم-فى-وفاة-والده
نعت لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، رئيس اللجنة الكاتب الكبير محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، فى وفاة والده، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل.
ثقافة الشيوخ تعزى النائب محمود مسلم
وجاء فى نصر برقية العزاء:” تتقدم هيئة مكتب وجميع أعضاء لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بخالص العزاء والمواساة للنائب محمود مسلم رئيس اللجنة، في وفاة المغفور له بإذن ربه السيد محمد مسلم، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته و أن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان”.
النائب محمود مسلم، هو رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس شبكة قنوات DMC وكان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة المصري اليوم سابقا، وحصل على العديد من الجوائز الصحفية في مصر والعالم العربي، فضلا عن تقديمه عدة برامج تليفزيونية، وشغله منصب رئيس تحرير شبكة تليفزيون الحياة منذ انطلاقه وحتى 2011.
وانطلقت رحلته المهنية بالعمل كمحرر برلمان وشؤون الأحزاب بعدة صحف أبرزها الأهرام والمصري اليوم، وحصل على دبلوم الدراسات البرلمانية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحصل على الماجستير في الصحافة البرلمانية، وشارك عام 2004 في تأسيس صحيفة المصري اليوم، أول جريدة يومية مستقلة في مصر، وأسس فيها أيضا القسم السياسي، وتدرج بالمناصب الصحفية داخل الجريدة حتى وصل لمنصب مدير تحرير، وفي عام 2012 بدأ تجربة جديدة في تأسيس جريدة الوطن، وعمل مديرا للتحرير بها، ثم عاد إلى "المصري اليوم" رئيسا للتحرير في بداية عام 2015 ليرسو منذ 2015 وحتى الآن في "الوطن" رئيسا للتحرير.
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