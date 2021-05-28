/632823/هيام-فاروق-جهود-مصر-فى-القضية-الفلسطينية-أكدت-ريادتها-كقوة-مؤثرة-فى-المنطقة

قالت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما شهده الأسبوع الماضى من زخم ونشاط للدبلوماسية المصرية ،وتحركات سياسية للسيد الرئيس السيسى على جميع الأصعدة، بدء من الإشادة بالدور المصري وأهميته في وقف إطلاق النار في غزة واعمارها، وزيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر واتصالات واشادات بما تقوم به مصر من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تؤكدة استعادة مصر لدورها المحوري.

ولفتت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي دعوة الرئيس السيسي لزيارة الدوحة،من قبل امير قطر ، يعكس سياسة مصر الحكيمة، وإحياء العلاقات بين البلدين ،وصولا إلى الزيارة التاريخية للرئيس لدولة جيبوتي ، مؤكدة انه يبرهن على دور مصر الفعال والمؤثر فى حل العديد من القضايا كما يعكس إعلاء راية مصر إقليميا وعالميا وجعل مصر محط أنظار العالم .

وأكدت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ،أن الجهود المصرية فى القضية الفلسطينية، كللت بان أصبحت دول العالم تتسارع لتوطيد علاقتها مع مصر كقوة مؤثرة فى المنطقة، مشيرة إلي أهمية زيارة وزير الخارجية الأمريكى لمصر، فى دعم دولته لمواقف مصر بشكل عام فى المنطقة وخاصة تجاه القضية الفلسطينية، وحقوق مصر المائية تجاه ملء وتشغيل سد النهضة .

وتابعت هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجيبوتى، تاريخية وتكمن أهميتها فى تعزيز أطر التعاون مع دول منطقة القرن الأفريقى وسط تصاعد التوتر مع إثيوبيا ، مؤكدة على تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن الأمن المائى المصرى وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.