/632824/الشوط-الأول--الشناوي-يحافظ-على-التعادل-السلبي-بين-الأهلي-ونهضة-بركان

انتهى الشوط الأول بين النادي الأهلي ونهضة بركان بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد في منافسات السوبر الإفريقي ، في شوط شهد تألق كبير من محمد الشناوي حارس المارد الأحمر ، كذلك الأمر زهير العروبي حارس الفريق المغربي.

ومرت نصف ساعة من المباراة بين الأهلي ونهضة بركان بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي تقام على ملعب جاسم بن حمد ضمن منافسات السوبر الإفريقي ، في نصف ساعة شهدت تكافؤ كبير من الطرفين ، وأقترب النادي المغربي من تسجيل الهدف الأول لكن وقف محمد الشناوي كحائط صد قوي أمام محاولات النادي البرتقالي، فيما اضاع قائد الفريق فرصة هدف محقق في نهاية الشوط.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي و نهضة بركان

ودخل النادي الأهلي بضغط عالي من البداية وأقترب من التسجيل في كرة مرره حسين الشحات لأليو ديانج القادم من الخلف ، لكن أهدرها المالي فوق عارضة زهير العروبي، ثم أستمر ضغط المارد الأحمر حتى دخل الفريق المغربي في أجواء المباراة بشكل سريع.

تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان بالسوبر الإفريقي

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي

حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.