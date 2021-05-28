ثقافة الشيوخ تعزى النائب محمود مسلم فى وفاة والده

جدة - نرمين السيد - تتقدم هيئة مكتب وجميع أعضاء لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ، بخالص العزاء والمواساة للنائب محمود مسلم رئيس اللجنة، فى وفاة المغفور له بإذن ربه والده محمد مسلم، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان.





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