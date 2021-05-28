أسامة الأزهرى ينعى والد الكاتب الصحفى محمود مسلم

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى الكاتب الصحفى والإعلامى محمود مسلم رئيس تحرير صحيفة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجموعة dmc فى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده.





ودعا الدكتور أسامة الأزهرى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. وكان قد توفى والد الكاتب الصحفى محمود مسلم، اليوم، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا السبت بعد صلاة الظهر.

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