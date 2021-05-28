بيت العرب: كل مواقف الرئيس تؤكد تقديره الكبير للمرأة

جدة - نرمين السيد - وأكدت أن الرئيس يقدر دور المرأة المصرية "سيدات عاملات، معيلات، أمهات"، وهذا هو توجه دولة 30 يونيو "الاحترام الكامل لها، الاستماع إليها، الاستجابة لها".

وقالت: "بمجرد أن قابل الرئيس، خلال تفقده أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، السيدة، منح تعليماته لوزارة الصحة بعلاجها فورًا، إذ أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن السيدة، جار نقلها إلى مستشفى معهد ناصر لتلقى العلاج اللازم".

وتابعت: "هناك عدد كبير من الأمثلة تؤكد تقدير الرئيس ودولة 30 يونيو للمرأة، كلنا نتذكر اعتذاره كأب للفتاة التى تم التحرش بها، كلنا يتذكر سيدة الميكروباص، وغيرهما، لقد قدمت المرأة المصرية الكثير، وكانت فى مقدمة الصفوف تدعم بلدها وأبناءها، وها هى تجنى ما تستحقه فى ظل دولة تحترمها وتقدرها تقديرًا كبيرًا".